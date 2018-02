VERONA – Episodio importante a inizio ripresa con la Roma in vantaggio per 1-0 sul Verona con gol di Under. Lorenzo Pellegrini ha perso un pallone a centrocampo e poco dopo è stato protagonista di una entrata a gamba tesa su un avversario. Inevitabile il cartellino rosso. La Roma giocherà in dieci i restanti quaranta minuti di partita.

Video Twitter.