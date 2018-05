ROM A- Lory Del Santo è stata intervistata da Rai Radio1 [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play], nel corso del programma “Un Giorno da Pecora”, e ha dato il suo speciale in bocca al lupo al nuovo ct della Nazionale Italiana Roberto Mancini.

Lory Del Santo e la notte di passione con Roberto Mancini

“Roberto Mancini lo conosco bene. Ho passato una notte con lui, a Torino, quando lui giocava nella Sampdoria, dove c’era anche Vialli. Erano lì. Io ero stata invitata ad una festa, non sapevo come tornare a Milano… Abbiamo passato una notte di passione, lui è veramente dolce.

Quando lo vedo che urla in campo penso che stia facendo il personaggio, perché è veramente dolcissimo. Super morbido in tutti i sensi, morbidissimo. E’ stata una delle notti più super dolci della mia vita siamo stati ‘appiccicati’ tutta la notte, abbiamo dormito ‘ a cucchiaio’. Una notte indimenticabile per entrambi”.

Lory Del Santo: “Roberto Mancini? Ho avuto una notte di amore con lui”

Potete ascoltare l’audio con le confessioni di Lory Del Santo su Roberto Mancini sul Corriere dello Sport al seguente link.