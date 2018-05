ROMA – Claudio Lotito alle prese con Milinkovic Savic. Il presidente della Lazio prima se la prende con l’Inter e dice: “De Vrij? Lo abbiamo schierato contando sulla serietà professionale del giocatore. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Poi ha fatto degli errori, ma l’allenatore ha totale libertà di scelta. L’Inter con più garbo e rispetto avrebbe dovuto evitare di mettere in difficoltà psicologica il giocatore”.

Il presidente della Lazio lo dice ritirando la “Castagna d’oro” al Premio Calabrese in corso a Soriano nel Cimino: “Se il contratto era già stato firmato a gennaio, perché dici di averlo depositato solo prima della partita finale?”.

“Milinkovic? Non bastano 100 milioni di euro, ne ho già rifiutati 110 milioni ad agosto. Quando leggo Supermarket Lazio mi arrabbio. Non mi risulta che ho messo in vendita qualcuno. In passato non bussavano, aprivano la porta e prendevano. Oggi chiedono il permesso”.