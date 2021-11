Lozano fa tremare il Napoli: “Per il futuro vorrei giocare in una squadra più grande”

Per il futuro sogno una big. Lozano, durante un’intervista a TV Azteca Deportes, gela il Napoli: “Credo di giocare in un club molto competitivo con compagni validi e quest’anno sono cresciuto tanto. Mi reputo un giocatore competitivo e con obiettivi chiari. Sento di essere a un buon livello e ammetto che mi piacerebbe fare un passo avanti, vorrei giocare in una squadra più grande. Al momento preferisco fare un passo alla volta e migliorare il più possibile sia a livello personale che calcistico”.

L’infortunio

L’attaccante messicano poi durante l’intervista ha parlato del grave infortunio subito la scorsa estate nel corso della sfida di Concacaf Gold Cup tra Messico e Trinidad. Nello scontro di gioco, l’attaccante del Napoli era stato colpito violentemente al volto dall’uscita del portiere avversario finendo a terra privo di sensi per poi essere operato in ospedale.

Lozano: “Avrei potuto perdere l’occhio”

La ferita, molto vicino all’occhio sinistro ha fatto temere per il peggio: “Molti dottori – racconta Lozano in un estratto – mi hanno detto che è stato un miracolo non restare paralizzato. Vista la dinamica del colpo avrei potuto perdere l’occhio e anche la vita. Salvarsi è stato qualcosa di incredibile. In quei momenti mi sono passate tante cose per la testa, ho temuto la paralisi e pensato subito ai miei figli”.