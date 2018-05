TORINO – Luca Bucci, ex portiere, tra le altre, di Torino e Parma, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a toronews.net:

“…l’intera mia vita privata è stata condizionata dallo sport e viceversa. È inevitabile, ma mi ricordo che, in particolare negli anni in cui ero al Toro, non fu sempre tutto rose e fiori. I compagni di mio figlio lo sfottevano quando il Torino – e dunque io – perdeva”.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

App di Ladyblitz, gratis, clicca qui

“Erano tifosi della Juve che in quegli anni (era l’epoca di Moggi) vinceva tanto e un giorno mio figlio tornò a casa e mi chiese: “Papà, perché non cambi squadra? Perché non vai alla Juve?”. Cercando di consolarlo, gli risposi: “Meglio onesti e perdenti, che disonesti e vincenti”.