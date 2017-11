ROMA – Luca Fanesi, il tifoso della Sambenedettese rimasto coinvolto in alcuni tafferugli domenica 5 novembre, ha aperto gli occhi e ieri sera pareva seguire la moglie con lo sguardo. Muoveva poco sia le mani sia piedi. Ma già domenica aveva cominciato a reagire agli stimoli.

I medici, un po’ alla volta, come scrive il Resto del Carlino, hanno cominciato a ridurre la dose di sedativi e almeno i primi segnali sono incoraggianti; la speranza è che Fanesi possa finalmente uscire da questo incubo. Quali danni possa aver subito è, però, ancora presto per dirlo. “Ogni segnale – ha detto il fratello Massimiliano – è un segno di miglioramento, ci dicono i medici, ma ogni giorno può accadere qualcosa”.

Le due versioni dei fatti

Luca Fanesi, 44 anni, tifoso della Sambenedettese, era rimasto coinvolto come detto in alcuni tafferugli domenica 5 novembre dopo la partita di serie C tra Vicenza e Sambenedettese. Al termine del “contatto” tra le tifoserie è intervenuta la Polizia e da quel momento in poi è successo qualcosa. Un qualcosa di poco chiaro che ha mandato Luca all’ospedale San Bartolo di Vicenza.

I tifosi parlano di manganellate che avrebbero colpito Luca Fanesi sulla testa, le prime indagini della Polizia descrivono una caduta accidentale su un cancello. Massimiliano, fratello di Luca ed ex dirigente della Sambenedettese, ha presentato una denuncia contro ignoti e rivolto un appello: “Non stiamo puntando il dito contro nessuno – ci ha detto – vogliamo solo sapere cosa è successo a mio fratello. Confido molto in qualche testimone e in qualche eventuale video che possa far luce sulla dinamica”.

In seguito alla denuncia presentata da Massimiliano Fanesi, la Procura di Vicenza ha aperto un’inchiesta per far luce sull’accaduto: “La Digos parla di una caduta addirittura doppia addosso a un cancello, io aspetto di vedere qualche video che lo possa dimostrare, vogliamo solo la verità”. Come è finito Luca in quella situazione? “Tifosi del Vicenza e della Samb si sono incrociati a 100 metri dallo stadio, in un punto che immagino dovrebbe essere presidiato, c’è stata una scaramuccia e poi successivamente sono intervenute le forze dell’ordine”. Come sta suo fratello? “Il quadro è ancora grave e complesso ma la situazione è stazionaria. Risponde a qualche piccola sollecitazione che ci fa sperare”. Luca Fanesi è stato ricoverato con quattro fratture craniche, varie ematomi cerebrali e una contusione frontale.