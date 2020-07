Luca Gagliano, alla scoperta del baby fenomeno del Cagliari che ha segnato il primo gol in Serie A contro la Juventus di Buffon.

Il primo gol in Serie A non si dimentica mai, a maggior ragione se lo si segna contro i campioni d’Italia in carica della Juventus con una leggenda come Buffon tra i pali. Serata magica per il giovane calciatore del Cagliari Luca Gagliano.

Il classe 2000, alla seconda presenza in Serie A, ha segnato la sua prima rete nella massima serie. Un gol relativamente normale per un bomber di razza come lui. Infatti il giovane Gagliano, prima di debuttare con i grandi, aveva segnato ben 10 reti nel campionato Primavera.

Grazie a queste prestazioni con il Cagliari dei giovani, è stato aggregato in prima squadra da Walter Zenga.

Luca Gagliano è nato ad Alghero, in Sardegna, il 14 luglio del 2000. Come detto, è un prodotto del settore giovanile dei sardi.

Gagliano ha debuttato in Serie A contro la Lazio ed oggi, contro la Juventus, ha segnato la prima rete nella massima serie.

Il baby fenomeno dei sardi ha segnato a Buffon da due passi su cross perfetto di Mattiello. Zenga ha creduto in lui e questo giovane lo ha ripagato con una prestazione da sogno.