ROMA – Scambio di calciomercato tra la Juventus e la Roma. Non è la prima volta che i destini di queste due squadre si sono incrociate in chiave mercato. Nelle ultime stagioni, ci sono stati i passaggi di Miralem Pjanic e Szczesny dalla Roma alla Juventus. Due anni fa, la Juve ha scaricato Schick dopo le visite mediche e l’attaccante ceco si è accasato nella Capitale. Adesso tocca allo scambio tra Luca Pellegrini e Spinazzola.

Non è uno scambio alla pari perché Spinazzola è già un nome affermato. Lo scorso anno ha disputato una grande partita contro l’Atletico Madrid in Champions League e fa parte della rosa della Nazionale Italiana di Calcio. Quindi la Roma per averlo ha versato 10 milioni di euro più il cartellino del giovane Pellegrini.

Il terzino, nato e cresciuto nelle giovanili della Roma, ha iniziato a pensare in grande dopo essere entrato nella scuderia del noto agente Raiola. Nemmeno aveva esordito in Serie A e già aveva strappato uno stipendio da quasi un milione di euro a stagione. Poi il debutto in giallorosso ed il trasferimento in prestito al Cagliari dove ha fatto molto bene da titolare inamovibile.

La Juve è rimasta stregata sia dalle sue prestazioni in Italia che da quelle in Nazionale. Con la maglia della selezione azzurra under 20 ha disputato una ottima Coppa del Mondo. Gli azzurri sono arrivati quarti dopo aver sfiorato la finalissima di un soffio.

La Juve ha deciso di puntare su questo giovane di belle speranze invece che su un calciatore già fatto come Spinazzola. Probabilmente è stato decisivo il parere di Raiola che ha altri affari in ballo con i bianconeri.

Il più importante è ovviamente quello per De Ligt. Il gioiello dell’Ajax, dovrebbe rifiutare la corte delle squadre più forti d’Europa per trasferirsi alla Juve. Con lo zampino di Raiola…