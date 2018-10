MILANO – Colpo di mercato del Milan. In Brasile sono convinti del fatto che Lucas Paquetá è un nuovo calciatore dei rossoneri per una cifra di 35 milioni di euro. In settimana dovrebbe sostenere le visite mediche a Milano.

Decisivo il ruolo giocato da Leonardo in questa trattativa. Il dirigente brasiliano ha saputo toccare i tasti giusti con il giovane campioncino verdeoro per strapparlo alla concorrenza.

Chi è Lucas Paquetá

Lucas Tolentino Coelho de Lima, noto semplicemente come Lucas Paquetá (classe 1997), è un calciatore brasiliano, centrocampista del Flamengo. Cresciuto nelle giovanili del Flamengo, ha debuttato il 28 maggio 2017 nel match pareggiato 1-1 contro l’Atlético Mineiro.

Ha un contratto valido sino al 31 dicembre 2020 con una clausola rescissoria di 50 milioni di euro. Con la Nazionale Under-20 brasiliana ha preso parte al Campionato sudamericano Under-20 2017, collezionando 5 presenze. Ha esordito con la Nazionale Maggiore giocando contro Stati Uniti e El Salvador.

Video con le migliori giocate di Lucas Paquetá

Lucas Paquetá 🆚️ EUA

Créditos: LUCASPAQUETA11_FANS pic.twitter.com/mJnyYFz0OU — Paquetá da seleção 🇧🇷 (@Paquemito_11) 9 ottobre 2018

prazer lucas paquetá craque da gavea e futuro craque na europa ❤️🙏 pic.twitter.com/69U0gyEO4k — cuellar (@cuellarlife1) 10 ottobre 2018

Lucas Paquetá 🔥 pic.twitter.com/tlk0P7NwNH — Paquetá MilGrau (@Paquetoti11) 6 ottobre 2018

Lucas Paquetá just scored 2 goals

the second 👇🏻 pic.twitter.com/PdcI5KFGas — Bruna (@brunalfc) 6 ottobre 2018

