ROMA – Luciano Spalletti, intercettato da alcuni tifosi romanisti a Milano dopo il pareggio tra l’Inter e la Roma del 21 gennaio, si sarebbe lasciato sfuggire qualche considerazione sul suo passato e sul suo presente. A riportare la presunta chiacchierata notturna avvenuta davanti a un ristorante di Milano è Massimiliano Nerozzi sul Corriere della Sera.

Inevitabile la domanda su Totti: “Non correva più, e gli altri giocatori si deprimevano se lo facevo giocare“. Poi il mercato in uscita della Roma: “Pallotta mi aveva fatto chiaramente capire che avrebbe venduto i pezzi migliori“. All’Inter non va meglio: “In società non vogliono spendere e l’ambiente è a un passo dalla follia. Tipo Roma, sempre sul filo del rasoio. A volte è un ambiente depresso“. Poi di nuovo sulla Roma: “Mi avete rotto le scatole, e io ho portato la Roma al 2° posto, prima del Napoli. E mo’ col cavolo che lo prendete, il Napoli“. “Mister, noi ogni tanto vorremmo vincere qualcosa, in coppa Italia e in Europa League un’occasione l’avremmo avuta” replicano i tifosi, a cui Spalletti risponde senza problemi: “Certo che c’era l’occasione, andate a dirlo ai giocatori. Volete vincere? Non avete capito nulla, e non l’hanno capito neanche qui a Milano: con questa Juve, che ha due squadre, non si vince una fava!“.