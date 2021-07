Lucilla Boari, coming out: dedica la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo alla fidanzata Sanne de Laat (foto Ansa)

Lucilla Boari, coming out: dedica la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo alla fidanzata Sanne de Laat. La fuoriclasse azzurra del tiro con l’arco ha voluto dedicare questa impresa sportiva alle Olimpiadi di Tokyo alla fidanzata. Non ne aveva mai parlato pubblicamente perché è molto riservata. Ha scelto un momento di gloria per farlo.

Lucilla Boari e il coming out in diretta tv, svela il messaggio ricevuto dalla fidanzata Sanne

La Boari ha reso pubblico il messaggio ricevuto dalla sua fidanzata Sanne dopo la medaglia di bronzo a Tokyo: “Ti amo tanto, sono molto orgogliosa di quello che hai fatto, non vedo l’ora che ritorni, ti sto aspettando per darti un grande abbraccio”.

La Boari lo ha fatto durante un collegamento da Casa Italia. Poi ha aggiunto: “Di chi è questo messaggio? È di Sanne la mia ragazza. È un bronzo, sì, ma onestamente vale oro. Se è un sogno, svegliatemi”.

Lucilla Boari e la medaglia di bronzo a Tokyo, giornata storica per lo sport italiano

Questa è una giornata storica sia per Boari che per lo sport italiano. Infatti l’atleta azzurra è la prima arciera italiana a vincere una medaglia olimpica. Dopo questo trionfo impensabile ha condiviso con il pubblico sia la sua gioia che il suo amore per la fidanzata Sanne de Laat.