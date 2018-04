MADRID (SPAGNA) – A poche ore dall’eliminazione della Juventus dalla Champions League, non si placano le polemiche per il rigore assegnato nei minuti di recupero dall’arbitro Oliver.

Oliver è sposato con l’arbitro Lucy May

L’arbitro Oliver è al secondo anno in Champions League e molti appassionati hanno iniziato solo adesso a sviscerare tutte le curiosità sulla sua vita. Come scrive Il Corriere dello Sport, tra queste c’è sicuramente il matrimonio con Lucy May che dal 2015 per tutti è diventata Lucy Oliver ed è anche lei un arbitro.

Il tweet che ha fatto infuriare i tifosi della Juventus

Alcuni tifosi bianconeri, arrabbiati dopo la partita, hanno tirato fuori alcuni tweet del 2016 in cui la coppia palesava il suo amore per la città di Madrid e per il Santiago Bernabeu. Siamo ovviamente nell’ambito della pura dietrologia ma i tifosi hanno già iniziato a tempestare di commenti poco gradevoli il profilo di lady Oliver.