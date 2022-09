Ludogorets-Roma, dove vedere la partita di Europa League in streaming e diretta tv: orario e probabili formazioni. Dopo la vittoria della Conference League dello scorso anno, si apre l’Europa League per la Roma di José Mourinho. I giallorossi nella prima giornata affrontano i bulgari del Ludogorets. Dopo la clamorosa sconfitta in campionato contro l’Udinese per 4-0, la Roma vuole immediatamente rialzarsi e cominciare la sua stagione europea al meglio. I giallorossi, che puntano a vincere il proprio girone, si ritrovano nel gruppo C con il Ludogorets, HJK Helsinki e l’avversario più impegnativo rappresentato dagli spagnoli del Betis. Ludogorets-Roma dove vederla.

Ludogorets-Roma, orario e dove vederla in diretta streaming

Prima partita di Europa League per i giallorossi, impegnati nella trasferta bulgara contro il Ludogorets. La partita si gioca alla Huvepharma Arena di Razgrad, fischio d’inizio alle 18:45. E’ possibile vedere la partita in diretta tv su Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (252). Il match è in streaming anche su Dazn per gli abbonati, sulla piattaforma streaming di Sky NOW e su SkyGo.

Ludogorets-Roma: le probabili formazioni

LUDOGORETS (4-2-3-1): Padt; Terziev, Piotrowski, Thiago, Gropper; Witry, Verdon; Tekpetey, Rick, Despodov; Delev.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Belotti.