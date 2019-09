Ludovica Pagani Belen Venezia video YouTube spacco vertiginoso

VENEZIA – Ludovica Pagani come Belen Rodriguez. La giornalista sportiva, sul red carpet della 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, ha sfilato con un abito rosso con degli spacchi vertiginosi che ha ricordato l’abito con il quale Belen Rodriguez destò scandalo al Festival di Sanremo del 2012. Lo spacco dell’abito di Belen Rodriguez era talmente “generoso” da mostrare a tutta Italia il suo tatuaggio con la “farfallina”. Nel 2012 si parlò più di questo che dell’esito dell’intero Festival di Sanremo.

Chi è Ludovica Pagani, la sua carriera televisiva.

Ludovica Pagani è una giornalista sportiva che fa concorrenza a Diletta Leotta per popolarità e numero di follower sui social network. Prima di fare carriera, quando lavorava per Tutto Atalanta Diretta Stadio (Bergamo Tv), divenne virale sui social network per una sua enorme gaffe nella lettura della classifica del campionato italiano di calcio.

Invece di leggere il nome della squadra, la sua posizione di classifica e i punti ottenuti fino a quel punto del campionato, la Pagani se ne è uscita con … “Napoli 47esimo, Juventus 45esima… ecc… ecc…”. In altri termini, la Pagani si è confusa (o non lo sapeva…) e ha interpretato i punti delle squadre come la loro posizione in classifica. In studio nessuno la interruppe ed al termine del suo intervento venne anche “premiata” con un “bravissima…”.

Tre anni dopo questo errore madornale, la carriera giornalistica della Pagani procede a gonfie vele. Prima è entrata a far parte della redazione di Sportitalia, poi è approdata a Quelli che il calcio sulla Rai. Le sue conoscenze calcistiche sono migliorate ma mai quanto la crescita impetuosa dei suoi follower su Instagram.

Ludovica Pagani a Venezia con un abito rosso con spacchi vertiginosi.

Ludovica Pagani a Venezia. Il video pubblicato su YouTube dal canale “Magenta Content Factory”.