MADRID (SPAGNA) – Vinicius jr, giovane fenomeno del Real Madrid e della Nazionale Brasiliana, ha perso la testa per Ludovica Pagani.

Complice la quarantena, Vinicius jr è connesso su Instagram 24h su 24, gran parte di questo tempo lo passa sul profilo di Ludovica Pagani.

L’attaccante brasiliano la riempie di like e di commenti di apprezzamento e non si perde nemmeno una sua storia Instagram.

La Pagani non ha fatto innamorare solamente il giovane talento del Real Madrid visto che è seguita complessivamente da più di due milioni di follower (Diletta Leotta ne vanta sei…).

Prima di arrivare nella redazione di Sportitalia ed a “Quelli che il calcio” sulla Rai, la Pagani ha iniziato la sua gavetta con Tutto Atalanta Diretta Stadio (Bergamo Tv).

Durante questa sua esperienza professionale a Bergamo, è diventata famosa sui social per una gaffe nella lettura della classifica del campionato italiano di calcio di Serie A.

Invece di leggere il nome della squadra, la sua posizione di classifica e i punti ottenuti fino a quel punto del campionato, la Pagani se ne è uscita con … “Napoli 47esimo, Juventus 45esima… ecc… ecc…”.

In altri termini, la Pagani si è confusa (o non lo sapeva…) e ha interpretato i punti delle squadre come la loro posizione in classifica. In studio nessuno la interruppe ed al termine del suo intervento venne anche “premiata” con un “bravissima…”.