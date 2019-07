Blitz dice

M5S toglie, dopo le Olimpiadi, anche Salone Auto a Torino. Appendino sindaco disperata. Ma chi nasce tondo non può morir quadrato: M5S, anche se governa, resta No Tutto o quasi. M5S governo di Roma non toglie i rifiuti dalle strade della città. Raggi resta sindaco di una città senza più speranze. Appendino e Raggi: triste tramonto.