Luigi Necco e le gag con Maradona a 90° minuto

ROMA – Dopo la morte di Luigi Necco, volto storico di 90° minuto della Rai negli anni degli scudetti del Napoli di Maradona, stanno girando sui social molti sketch tra il giornalista napoletano e l’ex Pibe de oro.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela

Celeberrimi i suoi collegamenti dallo stadio San Paolo – attorniato dai tifosi partenopei – nonché le interviste a Maradona. Proprio a Luigi Necco si devono alcune celebri espressioni Milano chiama, Napoli risponde, diventate dei veri e propri cult negli ambiti delle telecronache e delle radiocronache.

Una volta in particolare Necco, scherzando con Maradona dopo la vittoria record del Napoli sul Pescara per 8-2 (terza giornata del campionato 1988-89, ndr), disse al calciatore che in quella domenica era “mancata la corrente” al Nord mentre la precedente era mancata al Sud. Un chiaro riferimento ai risultati di Inter e Milan, rivali per lo scudetto del Napoli. Allora Maradona, ridendo, ammise che sperava che ogni domenica al Nord ci fossero “problemi” di energia. Il giornalista concluse il suo intervento dal San Paolo ironizzando: “Ci dovrà pensare l’Enel”.