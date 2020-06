Luis Enrique prima della finale di Champions League Barcellona-Juventus: “Se fossi in loro me la farei addosso” (foto Ansa)

BARCELLONA (SPAGNA) – In attesa del ritorno della Liga Spagnola, Luis Enrique è stato intervistato dal canale tematico del Barcellona.

L’attuale commissario tecnico della Nazionale Spagnola ha svelato un retroscena sulla finale di Champions League tra il suo Barcellona e la Juventus.

L’ex allenatore della Roma motivò i suoi calciatori dicendo:

“Fossi nella Juve me la farei addosso, è impossibile fermare tutti i nostri campioni”.

Gli spagnoli vinsero per tre a uno e conquistarono il triplete nel 2015, impresa riuscita qualche anno prima dall’Inter di Mourinho (2010).

In realtà il suo Barcellona non si limitò a questo visto che in quell’ anno magico Luis Enrique vinse praticamente tutto:

Liga, Coppa del Re, Champions League, Supercoppa europea e Mondiale per Club.

Le dichiarazioni del tecnico asturiano sono riportate da goal.com.