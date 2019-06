Luis Enrique perché non va in panchina con la Spagna da marzo?

ROMA – Luis Enrique non era in panchina nelle ultime due partite giocate dalla Spagna, valide per le qualificazioni a Euro 2020, contro le Isole Far Oer e la Svezia. Assenze che seguono quelle in occasione del match contro Malta dello scorso marzo. Secondo la stampa spagnola, alla base dei forfait, misteriosi “motivi familiari di forza maggiore” che potrebbero essere causa di un addio anticipato alla nazionale in futuro.

Nessuno ha voluto approfondire la questione, proprio per tutelare la privacy dell’ex allenatore del Barcellona alle prese con problemi di natura personale. Ora in Spagna tutti si chiedono se Luis Enrique tornerà in panchina nelle prossime sfide. Quesito a cui il direttore tecnico delle Furie Rosse ha provato a rispondere: “Non abbiamo deciso nulla, e non ci sono scadenze perché non consideriamo l’eventualità di un cambio in panchina”. Quindi l’ipotesi di una sostituzione resta in piedi.