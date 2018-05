BARCELLONA (SPAGNA) – E’ tutto fatto per il passaggio di Griezmann dall’Atletico Madrid al Barcellona. O almeno questo è quello che trapela dalle dichiarazioni rilasciate da Luis Suarez a Radio Rincon in Uruguay.

“Siamo orgogliosi che arrivino giocatori di qualità come Antoine (Griezmann, ndr) e come nei mesi scorsi era già accaduto con Coutinho e Dembelé”.”Lui gioca e lotta da anni ad altissimi livelli – spiega Suarez -, è il leader dell’attacco di una squadra come l’Atletico e qui sarà il benvenuto. Non arriva per togliere il posto a qualcuno, ma con l’ambizione di vincere trofei importanti con la migliore squadra del mondo”.

“Neymar? Mi è dispiaciuto molto – ha detto -, siamo amici oltre che ex compagni di squadra, ma ha deciso dopo aver riflettuto e si è preso questa responsabilità. Non credo sia andato via per soldi, ma per gli obiettivi che voleva centrare con il Psg”.