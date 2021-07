Luka Doncic, una delle stelle delle Olimpiadi di Tokyo 2020, si è concesso qualche ora di svago partecipando ad un festino clandestino a base di vodka e poker. Con lui, oltre qualche compagno di nazionale, delle atlete spagnole. Il tutto è stato immortalato da una delle ragazze e postato su Instagram. Si tratta di una violazione dei protocolli anti-Covid, che impongono il divieto di contatti tra atleti di delegazioni diverse, specie se in luoghi chiusi e senza mascherine.

Doncic e il festino a base di vodka e alcol con atlete spagnole

A pubblicare le immagini è stata la giocatrice di basket spagnola Cristina Ouvina, che prima ha condiviso con i suoi follower di Instagram i momenti con gli altri atleti ma le ha cancellate dopo pochi minuti quando ha visto la polemica che stava montando.

Olimpiadi, il divieto di incotrare atleti stranieri

L’organizzazione olimpionica ha sempre difeso l’impossibilità che atleti di delegazioni diverse si mescolassero tra loro per cercare di preservare le bolle contro il Covid-19. In base a quanto visto nelle stories della Ouvina, le misure non sembrano essere rispettate. Ancora non ci sono state reazioni da parte del Comitato Organizzatore ma non è escluso che possano arrivare delle sanzione o un inasprimento delle misure per evitare questo tipo di situazioni all’interno del Villaggio Olimpico tra gli atleti delle diverse delegazioni.