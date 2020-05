MADRID (SPAGNA) – C’è aria di rottura definitiva tra il Real Madrid e Luka Jovic.

L’attaccante serbo è stato acquistato la scorsa estate dal Francoforte per 60 milioni di euro ma non è mai riuscito ad ambientarsi a Madrid.

I Blancos hanno provato a cederlo poche settimane dopo il suo acquisto perché a Zidane non erano piaciuti alcuni suoi comportamenti in allenamento.

Poi il rapporto tra i due era migliorato, tra non pochi alti e bassi, ma adesso siamo di nuovo da capo a dodici.

Il Real Madrid avrebbe voluto cederlo nella prossima finestra di mercato ma Jovic è riuscito nell’impresa di fratturarsi il piede durante la quarantena da coronavirus.

Fa discutere, in Spagna e non solo, l’infortunio rimediato da Luka Jovic, che non ha potuto riprendere gli allenamenti con il Real Madrid, perché lamenta – come riporta, fra gli altri, il Mundo Deportivo – una frattura extra-articolare nell’osso del calcagno del piede destro.

Un ‘contrattempo’ che costringerà l’attaccante serbo – obiettivo di mercato per diverse squadre, fra le quali il Milan – a un ulteriore stop di tre mesi.



Dello strano infortunio di Luka Jovic ha parlato il padre Milan, rivelando che il “figlio è depresso e anche un po’ spaventato”.

Il giocatore, che è tornato dalla Serbia a Madrid nei giorni scorsi, è anche “depresso”.