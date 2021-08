Lukaku, dal Chelsea proposta indecente, 130 mln. E se il sacrificabile fosse proprio Lukaku? Il gigante belga che ha trascinato l’Inter allo scudetto non sarebbe nella lunga lista dei cedibili stilata da Marotta e Ausilio. Ma, come si dice, di fronte a una proposta che non si può rifiutare…

Lukaku, dal Chelsea proposta indecente, 130 mln

Vacilla ogni certezza. Prendiamo Roman Abramovich. L’oligarca russo padrone del Chelsea ha messo sul piatto 130 milioni di euro. Sono tanti soldi. Lui e il club hanno tanto da farsi perdonare, Romelu non è uno che dimentica.

Qualche anno fa fu brutalmente tagliato, poi spedito a farsi le ossa al West Bromwich quindi ripreso e di nuovo scartato. Col senno di poi un suicidio, finì all’Everton poi al Manchester United prima della consacrazione da top player a Milano.

Ma a Londra fu scartato due volte

Basteranno 15 milioni l’anno per cancellare con una firma umiliazione e risentimento. Zhang gli garantisce 9 milioni l’anno, Lukaku non sembra venale né in vena di amarcord. Ma 130 milioni, con i danni della pandemia…

Più facile che a partire sia Lautaro Martinez. Il nuovo agente ha alzato la posta, vuole avvicinare il suo assistito alle cifre del compagno d’attacco. ora è a 4,5 mln l’anno, aspira a 7 e mezzo. Intanto non sottoscrive il rinnovo. Alla finestra l’Arsenal senza però l’appeal delle coppe europee.

Simeone all’Atletico Madrid stravede per lui: a 70/80 milioni parte sicuro.