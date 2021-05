Lukaku, festa di compleanno di notte con altri calciatori dell’Inter: arrivano i carabinieri

Lukaku e la festa di compleanno in hotel a Milano, in piena notte e con altre persone, tra cui altri calciatori dell’Inter: arrivano i carabinieri e multano tutti. I carabinieri infatti sono intervenuti la notte tra mercoledì e giovedì a Milano in un hotel del centro dove, in un sala eventi, era in corso il compleanno del calciatore dell’Inter Romelu Lukaku.

Lukaku fa festa di compleanno con altri calciatori dell’Inter

Il giocatore era con altre 23 persone che saranno tutte sanzionate per violazione della normativa anti Covid. Tra loro anche altri calciatori dell’Inter. Si tratta di Achraf Hakimi, Ivan Perisic e Ashley Young. L’episodio è accaduto intorno alle 3 della notte scorsa e i militari della Compagnia Milano Duomo e del Nucleo Radiomobile sono intervenuti a seguito di una segnalazione al 112. Il direttore e gli ospiti – spiegano i carabinieri – saranno, a vario titolo, sanzionati per la violazione della normativa sul contenimento del Covid.

Che l’Inter, non li convoca contro la Juventus?

I quattro calciatori, oltre ad aver violato le regole del coprifuoco ed essere multati, potrebbero ricevere un provvedimento disciplinare da parte dell’Inter. Sabato c’è la sfida contro la Juventus e la società potrebbe decidere di non convocarli. Un po’ come fece proprio la Juventus con McKennie, Dybala e Arthur. I tre dopo essere stati scoperti dai carabinier a festeggiare di notte, non furono convocati per il derby contro il Torino.