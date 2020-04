MILANO – Tra qualche settimana l’Inter dovrebbe riprendere gli allenamenti ma intanto Lukaku si lascia andare ad alcune rivelazioni che stanno facendo discutere sui social…

Durante una diretta Instagram con la presentatrice e moglie di Mertens Kat Kerkhofs, Lukaku ha svelato che nel mese di gennaio quasi tutti i calciatori dell’Inter hanno avuto problemi di salute.

Le dichiarazioni rilasciate da Romelu Lukaku alla moglie di Mertens sono riportate da gazzetta.it.

“Abbiamo avuto una settimana libera a dicembre. Siamo tornati e giuro che 23 giocatori su 25 erano malati. Non è uno scherzo.

Abbiamo giocato in casa contro il Cagliari e dopo 25 minuti uno dei nostri difensori (Skriniar, ndr) ha dovuto lasciare il campo. Non poteva andare avanti e quasi svenne. Tutti tossivano e avevano la febbre.

Mi ha anche infastidito. Quando mi sono riscaldato, sono diventato molto più caldo del solito. Non prendevo la febbre da anni.

Dopo la partita c’è stata un’altra cena con gli ospiti di Puma in programma, ma ho ringraziato e sono andato dritto a letto. Non siamo mai stati testati per il virus in quel momento, quindi non lo sapremo mai con certezza”.