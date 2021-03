Luna Rossa cade 3-5 con New Zeland in Coppa Ameria dopo giorni di parità: ora serve l'impresa

Blitz dice

Isola dei Famosi immune e indifferente alla realtà. Qui e ora offrire spazio e audience a Daniela Martani No Vax e pure No Mask? Isola dei Famosi impresa e show della realtà se ne frega o ne approfitta per qualche miserevole ascolto in più? E’ legge della tv ! No, è indifferenza nell’anima.