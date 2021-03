Luna Rossa, ecco come è arrivata alla fine alla 10 regata di Coppa America di vela: a testa alta contro Te Rehutai

Luna Rossa si arrende alla decima regata. Coppa America ancora a New Zealand. È la quarta affermazione di Te Rehutai. La barca italiana esce comunque a testa alta. Il timoniere Bruni: “Finale sfortunato, riproveremo”

Peccato. Niente da fare. Luna Rossa perde la decima regata nel golfo di Auckland e New Zealand, troppo forte, vince la Coppa America per la seconda volta consecutiva. Punteggio finale: 7-3.

Ma la barca italiana esce a testa alta. Tra gli applausi. Ha messo paura ai neozelandesi dopo il 3-3 iniziale, ha fatto una battaglia che sa di storia mettendo in vetrina un grande equipaggio, tecnologia, moda, ingegno.

“Ha unito tutta l’Italia come la Nazionale ai Mondiali di calcio“ ha detto Francesco Ettore, presidente della Federazione della vela.

Ed ha infilato nelle selezioni (Prada Cup) due trionfi limpidi e prestigiosi. Ha battuto gli americani dello Yacht Club New York e gli inglesi del leggendario baronetto Ben Ainslie.

Alla finalissima di Coppa America la nostra nazionale del mare si è presentata in gran spolvero. Con due successi clamorosi, anche inattesi. Prima ha battuto gli statunitensi di American Magic (skipper e direttore esecutivo Terry Hutchinson, timoniere Dean Barker, Paul Goodison trimmer randa).

Inguaiando uno Yacht Club che per 132 anni, fino al 2017, mostrava orgogliosamente nella bacheca del più prestigioso circolo d’America (al 37 West della 44esima Strada) l’ambitissimo trofeo. Poi ha piegato gli inglesi della Ineos del miliardario Jim Ratcliffe – patrimonio personale di oltre 15 miliardi di euro – che è pure sponsor della Mercedes, campione del mondo di Formula Uno.

L’Inghilterra non ha mai vinto la Coppa America. Fu messa in palio nel 1851 a Cowes col nome di “Coppa delle 100 Ghinee. “E credeva che questa volta ce l’avrebbe fatta. Aveva affidato l’impresa al super olimpionico Ben Ainslie, 43 anni, che la Coppa America l’ha già vinta una volta ( 2013 ) a San Francisco.

E c’era pure Luna Rossa. Batté con Oracle i neozelandesi dopo una fantastica rimonta: da 8-1 per i Kiwi a 9-8, grazie ad un catamarano volante lungo 26 metri. Allestito, con genialità, proprio dal fondatore di Oracle Larry Ellison, imprenditore statunitense , il sesto uomo più ricco del mondo. Ineos UK è stato sconfitto 7-1. E Luna Rossa ha così guadagnato il trofeo ( Prada Cup ) e il pass per la sfida finale con i kiwi detentori. Una finale che mancava da 21 anni.

Decima regata: New Zealand vince in controllo con un vantaggio di 49 secondi

Luna Rossa parte bene e tenta di far navigare Te Rehutai in un vento sporco. Ma i padroni di casa conoscono troppo bene il campo di gara A e rimediano subito. Gli All Blacks della vela già alla metà della prima bolina (lato controvento) prendono il comando. Comincia un duello di virate e incroci.

Ma dalla seconda bolina in poi New Zealand controlla la barca italiana, anche con la complicità dei salti di vento e taglia il traguardo con ampio margine. È la quarta vittoria in meno di 26 anni. Va riconosciuto: è la nazionale del mare più forte del mondo. Dopo i trionfi del 1995 a San Diego, ad Auckland nel 2000 (contro Luna Rossa), skipper il fuoriclasse Russel Coutts e la vittoria di Bermuda nel 2027 contro Oracle (skipper Jimmy Spithill) è arrivato questo quarto trionfo. Nessuno ha saputo far meglio.

Luna Rossa entra nella storia della vela mondiale

Il team azzurro ha vinto tre regate in una finalissima di Coppa America. Il Moro di Venezia nel 1992, contro America, ne aveva vinta una sola; Luna Rossa fu sconfitta nel 2000 proprio da New Zealand (5-0). Ricordiamo l’equipaggio azzurro che entra nella storia della vela.

EMANUELE LIUZZI – Grinder, 30 anni, Napoli

ANDREA TESEI – Randista, 30 anni, Trieste

UMBERTO MOLINERIS – Trimmer, 31 anni, Ravenna

ENRICO VOLTOLINI – Grinder, 32 anni,Piacenza ( famiglia di Mantova )

ROMANO BATTISTI – Grinder, 34 anni, Priverno ( Latina )

GILBERTO NOBILI – Grinder, 45 anni, Castelnuovo Monti ( Reggio Emilia)

JAMES SPITHILL – Timoniere, 41 anni, Sydney

PIETRO SIBELLO – Randista, 41 anni, Albenga ( Savona )

FRANCESCO BRUNI – Timoniere, 47 anni, Palermo

SHANNON FALCONE – Grinder/trimmer,39 anni, Antigua/Italia

PIERLUIGI DE FELICE – Grinder/trimmer, 39 anni, Napoli

DAVIDE CANNATA – Grinder, 26 anni, Cagliari

NICHOLAS BREZZI – Grinder, 28 anni, Trieste

MATTEO CELON – Grinder, 24 anni, Torr del Benaco ( Verona )