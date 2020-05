Mahrez derubato, sottratti al calciatore tre orologi ed altri beni di lusso per un totale di 500 mila sterline (foto Ansa)

MANCHESTER (INGHILTERRA) – Riyad Mahrez, stella del Manchester City e campione d’Africa con l’Algeria, è stato derubato per un totale di 500 mila sterline.

Al calciatore africano sono stati rubati tre orologi di lusso, bracciali d’oro ed alcune maglie da calcio da collezione.

I bracciali sottratti erano della Cartier, mentre gli orologi erano due Rolex e un Richard Mille.

Andando più nello specifico, il Rolex Dayton ha un valore di mercato di £40,000.

L’altro Rolex, il Day Date, vale £35,000.

Infine, il Richard Mille, che tra i tre è il più costoso, raggiunge un valore di mercato di £230,000.

Quest’ultimo è un vero e proprio status symbol tra i calciatori di tutto il mondo.

Possedere un Richard Mille significa fare parte di un cerchio elitario ristretto.

Riyad Mahrez si vantava molto del suo orologio e non perdeva occasione pubblica per sfoggiarlo al suo polso.

Il calciatore algerino è un amante dell’ alta moda.

Infatti, come detto in precedenza, non è stato derubato solamente di orologi ma anche di bracciali di lusso.

Riyad Mahrez conduce questo stile di vita grazie allo stipendio faraonico che percepisce dal Manchester City.

L’attaccante algerino è uno dei calciatori più pagati della Premier League con un salario di ben £200,000 a settimana (fonte thesun.co.uk).