Makkelie, l’arbitro che ha dato il rigore inesistente all’Inghilterra: i precedenti con Cristiano Ronaldo e la Roma. Il direttore di gara olandese gode della fiducia del designatore Rosetti ma ha compiuto diversi errori gravi negli ultimi anni.

Dalla svista che ha fatto infuriare Cristiano Ronaldo, agli errori che potevano costare l’eliminazione alla Roma (nell’anno in cui i giallorossi sono arrivati fino alla semifinale di Champions League).

Makkelie, l’arbitro spinge l’Inghilterra in finale con una svista gravissima

L’errore è stato decisivo ai fini del risultato finale. Nell’azione del rigore per gli inglesi c’è una doppia svista clamorosa. Intanto l’azione doveva essere interrotta perché c’erano due palloni in campo. E come si fa a non averlo visto nell’epoca del var, dove ci sono centinaia di telecamere in campo?! Purtroppo è accaduto.

Poi entriamo nel merito del presunto contatto da rigore. Il fallo su Sterling non c’è. E’ inesistente. Ed anche in questo caso, era veramente facile capirlo con le telecamere del var.

Makkelie, le sviste dell’arbitro contro Cristiano Ronaldo e la Roma

Passiamo alle sviste clamorose del passato. Lo scorso 27 marzo, Makkelie ha fatto infuriare Cristiano Ronaldo in un match molto combattuto tra Portogallo e Serbia. L’episodio incriminato è avvenuto al 94′, sul risultato di due a due. Ronaldo aveva segnato il 3 a 2. La palla aveva varcato chiaramente la linea di porta prima di essere calciata via da Stefan Mitrovic. Anche in questo caso, nonostante l’ausilio della tecnologia, Makkelie non ha assegnato una rete che era facilmente individuabile.

Passiamo agli errori che potevano compromettere il cammino della Roma in Champions League nella stagione 2017-2018. La Roma perse 4 a 1 a Barcellona ma l’arbitro gli negò due rigori nettissimi. Due situazioni che doveva portare a ben due calci di rigore per la Roma. Nonostante queste sviste, i giallorossi sono riusciti comunque a vincere per 3 a 0 e a passare il turno.