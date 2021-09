Malmo-Juventus, streaming o diretta tv: dove vedere la partita di Champions League (data e orario). La partita di Champions League tra Malmo e Juventus si disputerà il 14 settembre 2021 alle ore 21:00. Riportiamo di seguito, tutte le informazioni del caso su diretta streaming o tv. Infatti ci saranno più opzioni per seguirla live.

Malmo-Juventus, dove seguire la partita in diretta tv

La partita di Champions League Malmö-Juventus verrà trasmessa in diretta tv, in chiaro, da Mediaset su Canale 5. Ma gli abbonati ai pacchetti di Sky Sport potranno vederla anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 satellite).

Malmo-Juventus, come e dove vedere la partita in diretta streaming

Ci sono diverse opzioni anche per seguire la partita di Champions League in diretta streaming. Come detto, la gara verrà trasmessa in tv, in chiaro da Mediaset, e potrà essere vista anche in diretta streaming su MediasetPlay.

Altre opzioni per la diretta streaming di Malmo-Juventus le offre Sky Sport ai suoi abbonati. Infatti sarà possibile vedere Malmö-Juventus in diretta su NOW o su SkyGo.

I bianconeri sono chiamati al riscatto in Champions League dopo un avvio di campionato da incubo con due sconfitte (contro Empoli e Napoli) ed un pareggio contro l’Udinese.