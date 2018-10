ROMA – Scongiurato il rischio rinvio anticipato di Lazio-Inter. La sfida inizierà regolarmente alle 20:30 stasera allo stadio Olimpico: “Non attendiamo ulteriori comunicazioni, Lazio-Inter si giocherà” fa sapere il club biancoceleste dal responsabile della comunicazione della Lazio.

Come spiega Il Corriere dello Sport, sul profilo Twitter ufficiale il Comune ha chiesto ai cittadini di «limitare gli spostamenti in città per il forte vento». Nei dintorni dello stadio ci sono alberi caduti e strade allagate ma l’allarme maltempo del primo pomeriggio si è attenuato con le scorrere delle ore.

