La mamma di Higuain, Nancy Zacarias, è morta a 64 anni. E’ morta la scorsa notte all’età di 64 anni Nancy Zacarias, la mamma di Gonzalo Higuain. La signora Higuain lottava da 5 anni contro una grave malattia. Una “guerriera” secondo il figlio che le ha dedicato un gol con l’Inter Miami, la squadra di soccer della Mls americana dove sta terminando la carriera.

La mamma di Higuain, Nancy Zacarias, è morta a 64 anni

Legatissimo alla madre, Gonzalo l’aveva sempre ringraziata e citata pubblicamente. La signora amava e capiva il football. Il fratello era un giocatore del San Lorenzo, la squadra argentina per cui tifa Papa Francesco.

L’ex centravanti di Real Madrid, Napoli e Juventus deve a lei se non ha abbandonato il calcio a 27 anni, dopo la più grande delusione della sua comunque grande carriera di bomber.

Estate 2014, finale dei Campionati del Mondo in Brasile. Contro la Germania il centravanti dell’Argentina fa cilecca, non è all’altezza della sua fama, lui come gli illustri colleghi, da Messi in giù. La Coppa va ai tedeschi, in Patria non glielo perdonano, la nazionale argentina di Messi, Aguero, Higuain è processata e insultata. Le grandi prestazioni con il Napoli non bastano a diradare sconforto e delusione.

“Stavo per smettere di giocare, ma mia madre mi disse di no, di continuare. Se fosse dipeso da me, avrei smesso. Stavo lasciando il calcio, che è qualcosa che amo, ma amo di più lei… Mi ha detto che non mi avrebbe permesso di lasciare ciò che amo per lei”.