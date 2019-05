Manchester City vince anche Fa Cup, 6-0 al Watford: treble storico per Guardiola

LONDRA – Il Manchester City di Pep Guardiola ha riscritto la storia del calcio inglese. Dopo aver vinto la Supercoppa d’Inghilterra, la Coppa di Lega e lo Scudetto, il City ha trionfato anche in Fa Cup. Grazie a questi successi, l’ex allenatore del Barcellona è stato il primo tecnico nella storia del calcio inglese ad aggiudicarsi un treble domestico. Oggi non c’è stata storia, il City ha asfaltato il Watford con un 6-0 che lascia poco spazio all’immaginazione. La squadra di Guardiola è andata in gol con Sterling (autore di una tripletta), Silva, De Bruyne e Jesus.

Manchester City, dominio totale in Inghilterra. Arriva anche la Fa Cup.

La terza stagione al Manchester City si apre con la vittoria nel Community Shield ottenuta ai danni del Chelsea. In campionato la stagione è caratterizzata da un serrato duello con il Liverpool che si conclude solo all’ultima giornata con la vittoria della squadra di Guardiola; per il Manchester City si tratta del secondo titolo consecutivo, un fatto che non si verificava in Premier League da dieci anni.

In Football League Cup e in FA Cup arrivano altri due successi, rispettivamente in finale con il Chelsea e con il Watford: Guardiola diventa così il primo allenatore nella storia del calcio inglese a centrare un treble domestico. In Champions League il cammino della squadra si arresta ai quarti di finale contro il Tottenham (fonte Wikipedia).