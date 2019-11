MANCHESTER (INGHILTERRA) – Gran bel gesto del Manchester City e di Pep Guardiola. Come scrive AdnKronos, il tecnico spagnolo ha infatti inviato una lettera ad ognuno dei 114 tifosi del City che lo scorso settembre sono andati in trasferta a Kharkiv per seguire la squadra per la partita di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.

A ognuno di questi sostenitori è pervenuta a casa una lettera a firma dell’allenatore, che li ringrazia per la presenza nonostante le difficoltà logistiche e il costo della trasferta non certo economico e li premia con un biglietto omaggio in zona “Hospitality”, e con i migliori comfort del caso, per la partita di ritorno con gli ucraini.

“Voglio ringraziarvi per ciò che avete fatto -si legge nella lettera firmata da Guardiola-, è stato bello iniziare il nostro cammino in Champions League con un successo. Penso che quella sera abbiamo giocato bene, controllato la gara e meritato di vincere. Avere un supporto in questo genere di partite significa molto. Come dico sempre, senza i nostri fan non siamo nulla” (fonte AdnKronos).