Manchester City migliore squadra d’Europa secondo classifica combinata

MANCHESTER – Al termine di una lunga stagione calcistica, il Manchester City si aggiudica il primato della classifica combinata dei cinque maggiori campionati europei (Ligue 1, Premier League, La Liga, Bundesliga e Serie A). La graduatoria prevede una media di alcuni dati statistici tra cui reti segnate, tiri effettuati per partita, numero di cartellini subiti, duelli aerei vinti, percentuale di possesso palla e di passaggi effettuati.

Manchester City ha vinto tutto in Inghilterra, male in Champions League.

La corazzata di Guardiola, vincitrice quest’anno di tutti i titoli nazionali (Premier League, Carabao Cup, FA Cup e Community Shield) risulta la squadra col miglior rating (7.09), grazie soprattutto alla qualità col pallone tra i piedi. Qualità che si traduce nella più alta percentuale di possesso palla (64%) e nella precisione nei passaggi andati a buon fine (89%).

In termini di gol fatti, solo il Paris Saint-Germain ne ha realizzati più dei Citizens con 105, arrivando a un rating complessivo di 7.05. Sul gradino più basso del podio il Bayern Monaco, che come il City ha conquistato il titolo all’ultima giornata. I tedeschi, grazie al maggior numero di tiri tentati per partita (18.7 a gara), si sono piazzati al terzo posto con una valutazione di 7.03. Chiudono la top 5 il Liverpool (7.01), impegnato sabato nella finale di Champions League contro il Tottenham, e il Barcellona (6.99), reduce dalla cocente sconfitta in Copa del Rey contro il Valencia.

Per quanto riguarda le italiane, in top 10 compaiono la Juventus (6.93, ottava), e il Napoli (6.91, settima a pari merito col Lione). Tra le migliori venti sono presenti l’Atalanta al 12° posto (6.90) e la Roma in 16^ posizione (6.86), a pari merito con Real Madrid e Tottenham.

Curiosità: in top 20 il Liverpool è la squadra che ha collezionato meno ammonizioni (37 gialli), mentre il Chelsea è l’unico team a non aver subìto neanche un rosso. Infine l’Eintracht Francoforte, arrivato a un passo dalla finale di Europa League, risulta la squadra col maggior numero di duelli aerei vinti a partita (24.6). (AGI).