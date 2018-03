ROMA – Martedì 13 febbraio si giocherà Manchester United-Siviglia, partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Fischio d’inizio alle ore 20:45.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela

L’andata si era chiusa con uno 0-0. All’Old Trafford pertanto le due squadre si giocheranno il tutto per tutto per raggiungere i quarti di finale. Chi vince vola ai quarti di finale, con il pareggio festeggerebbe il Siviglia (in virtù del maggior numero di gol segnati in trasferta) a meno che non siano ancora reti bianche, cose che inevitabilmente porterebbe ai tempi supplementari.

La sfida tra Manchester United e Siviglia sarà trasmessa in esclusiva sulle reti Mediaset, precisamente su Premium Sport 2 (canale 371) e su Premium Sport 2 HD (381): gara visibile anche su tablet, smartphone e tablet attraverso il servizio Premium Play per gli abbonati Premium.

Le probabili formazioni

MANCHESTER UTD (4-3-3): De Gea; Valencia, Smalling, Lindeloef, Young; McTominay, Matic, Pogba; Mata, Lukaku, Sanchez. All. Mourinho.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Rico; Mercado, Kjaer, Lenglet, Escudero; Nzonzi, Banega; Sarabia, Vazquez, Correa; Muriel. All. Montella.

I precedenti

Sono due i precedenti tra Manchester United e Siviglia. Il primo risale al 2013 quando le due squadre si affrontarono in una amichevole estiva all’Old Trafford: vinsero gli spagnoli per 3-1. L’altro è datato 21 febbraio 2018, ovvero l’andata degli ottavi di finale: finale 0-0.