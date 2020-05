BOLOGNA – Show di Roberto Mancini nel corso di una diretta social con i ragazzi del settore giovanile del Bologna.

Prima di parlare della Nazionale, il ct azzurro ha raccontato un aneddoto sull’ex compagno di squadra Sinisa Mihajlovic.

Poi il ct ha parlato della Nazionale.

“Per me tutti i calciatori forti possono arrivare in Nazionale, anche se non giocano in Serie A.

Probabilmente sono il primo ct a pensarla in questa maniera ma per me è così…

Ho esordito nel Bologna a 16 anni perché avevo talento ma anche perché ho trovato un allenatore che ha avuto il coraggio di gettarmi nella mischia.

Ecco perché ho convocato Zaniolo anche se era praticamente uno sconosciuto.

Quando ho convocato Zaniolo, non aveva ancora esordito in prima squadra e aveva zero presenze in Serie A.

L’ho convocato perché rimasi impressionato dalle sue prestazioni nell’Europeo Under 19.

A voi giovani del Bologna dico questo, allenatevi duramente, se siete forti vi convocherò in Nazionale anche direttamente dal settore giovanile…”.