Mancini: “Zaniolo non è stato un caso. Tutti possono arrivare in Nazionale, anche chi non ha ancora debuttato in Serie A” (foto Ansa)

BOLOGNA – Roberto Mancini apre le porte della Nazionale Italiana a tutti.

Ogni calciatore italiano può sognare di vestire la maglia azzurra, anche chi non ha ancora debuttato in prima squadra.

Quelle del ct non sono solamente parole ma anche fatti visto che convocò Nicolò Zaniolo in Nazionale quando era ancora uno sconosciuto visto che non aveva debuttato ancora in Serie A.

Il ct ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso di una diretta social con il settore giovanile del Bologna.

Le dichiarazioni di Roberto Mancini sono riportate da gazzetta.it.