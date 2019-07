TORINO – Il ritiro precampionato della Juventus non è ancora iniziato ma molti calciatori bianconeri si sono allenati anche durante le vacanze estive. Uno di loro è Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco ha caricato un video su Instagram mentre si allenava in palestra.

Pronto lo sfottò del compagno di squadra Mario Mandzukic: “Ti alleni tanto ma dove sono i muscoli?”. Pjanic gli ha risposto mettendo l’immagine del cervello, come dire: “E dov’è il tuo cervello?”. Il siparietto si è concluso con le risate di entrambi.

Inizierà mercoledì 10 luglio, con il raduno alla Continassa, la stagione della Juventus di Maurizio Sarri, a caccia del nono scudetto consecutivo. Un inizio anticipato da un gruppo di calciatori reduci da problemi fisici: Douglas Costa, Ramsey, Szczesny, Perin e Pjaca si stanno allenando per recuperare la miglior condizione in vista dell’inizio della stagione. Martedì sarà anche il giorno delle visite mediche di Cristian Gabriel Romero, difensore argentino classe 1998 proveniente dal Genoa.

Romero è un difensore di grande qualità. La Juventus potrebbe tenerlo oppure potrebbe inserirlo nell’operazione di calciomercato per arrivare a Nicolò Zaniolo visto che la Roma cerca di un difensore centrale di livello per rimpiazzare Manolas (ceduto al Napoli qualche giorno fa).

Si terra il 14 agosto, con inizio alle 17, la tradizionale passerella della Juventus a Villar Perosa, in Valle di Chisone. Data e orario della sfida in famiglia tra Juventus A e Juventus B sono state ufficializzati oggi dal club bianconero. La partita è organizzata dall’US Villar Perosa, prevendita dei biglietti dal 15 luglio.

La partita di Villar Perosa è un classico per la famiglia Agnelli ed è una occasione di festa dove i tifosi bianconeri possono ammirare dal vivo i loro calciatori del cuore. Non mancheranno ovviamente foto e autografi in quantità industriale.