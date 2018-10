ROMA – Kostas Manolas “incastrato” dalle telecamere negli spogliatoi prima dell’inizio delle partite. Finalmente è stato svelato il rito scaramantico del calciatore turco.

Di cosa si tratta? Prima di ogni partita della Roma, Manolas bacia prima il suo nome e poi lo stemma della società capitolina stampati sulla maglia. Evidentemente funziona…

