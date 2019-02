Manuel Scavone dimesso dall’ospedale dopo terribile infortunio in Lecce-Ascoli

LECCE – Il centrocampista del Lecce Manuel Scavone è stato dimesso nella tarda mattinata dall’Ospedale Vito Fazzi di Lecce. Ricoverato dalla serata di venerdì, a seguito del terribile infortunio frutto del fortuito scontro di gioco con l’attaccante Giacomo Beretta nei primissimi secondi della gara di campionato tra Lecce ed Ascoli, il calciatore giallorosso è stato sottoposto a tutti gli esami strumentali del caso, che hanno dato esito negativo.



Partiamo dalla notizia migliore: #Scavone sta meglio. Ma non è possibile che l’ambulanza ci metta tre minuti ad entrare e che siano i giocatori a doverle fare strada. #LecceAscoli #SerieB pic.twitter.com/jbgsi20lBV

Lecce-Ascoli. Al Via del Mare dopo pochi secondi Scavone si fa male, batte la testa, perde i sensi. Per far entrare l’ambulanza i giocatori devono fare spazio e togliere i cartelloni pubblicitari. @paolopinnelli di cosa parlavamo ieri?? https://t.co/LVpfpvr3He

