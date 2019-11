Manuela Giugliano offesa su Twitter, la Roma blocca il tifoso

ROMA – La Roma ha pubblicato un post su Twitter con le condizioni di salute di Manuela Giugliano, giocatrice che ha rimediato un brutto infortunio nel corso della partita di campionato persa dalle giallorosse contro la Juventus Femminile: “Nel corso di Roma-Juventus, Manuela Giugliano ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro con distrazione di I grado del legamento collaterale mediale. Forza Manu”.

Questo post della Roma ha ricevuto moltissimi commenti di tifosi che auguravano alla Giugliano una pronta guarigione ma tra questi c’è stato anche un commento tanto infelice quanto gratuito: “Faceva meglio a rimanere in cucina”.

Dura la replica della Roma che è scesa subito in campo al fianco della sua giocatrice: “Dopo tanto tempo, torna il premio #idiotoftheday! Lo ha vinto Ed”. Naturalmente, la Roma ha anche bloccato questo utente come testimoniato dalla foto diffusa sui social network. Non è la prima volta che la società giallorossa difende pubblicamente i suoi tesserati, in passato ha fatto lo stesso con Juan Jesus, vittima di un brutto insulto razzista. Su queste cose, la Roma non transige ed è sempre in prima fila.