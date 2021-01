Manuela Moelgg diventa mamma, l’ex sciatrice azzurra in dolce attesa. Il papà è Werner Heel

Manuela Moelgg ha annunciato che diventerà mamma. La 37enne ex sciatrice azzurra, con un post sul suo profilo Instagram, ha scritto: “Siamo sulla strada verso il nostro più grande successo”. La Moelgg si è fatta immortalare con le mani ad accarezzare la pancia.

“Da parte di tutta la Federazione Italiana Sport Invernali un grandissimo abbraccio e i complimenti per questa nuova avventura, sia a Manuela che a Werner, e a tutto il resto della famiglia”, si legge in una nota della Fisi.

Manuela Moelgg in dolce attesa, il papà è Werner Heel

Manuela Moelgg metterà alla luce nei prossimi mesi il bambino (o bambina) avuto con Werner Heel, ex discesista della nazionale con il quale è legata ormai da parecchi anni. Una gioia per due atleti che hanno dato tanto al movimento dello sci italiano. L’ex sciatrice di Brunico si è ritirata nel 2018, dopo aver sfiorato il sogno della medaglia olimpica nel gigante di PyeongChang e gestisce il residence di famiglia nella sua San Vigilio di Marebbe e commentando anche alcune discese per Eurosport.

La Moelgg e Heel non è l’ultima coppia di campioni dello sci: la più famosa è quella tra i tedeschi Christian Neureuther e la campionessa olimpica ’76 Rosi Mittermaier, genitori di Felix Neureuther, tre medaglie mondiali e 13 vittorie in Coppa del mondo. (fonte NEVE ITALIA)