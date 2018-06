MOSCA – Una presenza ingombrante sugli spalti. L’ombra di Maradona, il giocatore argentino più forte di tutti i tempi, è un peso non di scarso rilievo per Messi, anche oggi tra i peggiori in campo con il rigore fallito [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Ma in questo caso, sui social si è parlato di Maradona per ben altri motivi. L’ex numero dieci dell’Argentina si è comportato, come suo solito da ultras, e sui social è spuntato un video che sta facendo discutere “Cosa ha fatto Maradona durante l’intervallo?”.

Show di Maradona in tribuna, questo video spopola su Facebook



