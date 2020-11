Maradona, la calciatrice che non osserva il minuto di silenzio: “Un violentatore” (foto Ansa)

Non ha osservato il minuto di silenzio per Diego Armando Maradona. Paula Dapena, calciatrice del Viajes Interrias FF, non ha osservato il minuto di silenzio nel prepartita della sfida contro il Deportivo La Coruna.

“Già prima di entrare in campo, avevo comunicato alle mie compagne come mi sarei comportata – ha dichiarato la calciatrice ai microfoni di Marca -.

La data della morte di Maradona coincide con quella della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne: non mi sembra che sia stato osservato un minuto di silenzio per tutte le vittime di queste violenze.

Se non meritano un minuto di silenzio loro, allora io non sono disposta a osservarlo per ricordare un violentatore”.

E ancora: “Per essere un grande calciatore, prima che di grandi qualità tecniche – che a lui non mancavano di certo – devi essere una brava persona e avere dei valori e dei principi sani”.

Maradona: indagato il medico personale, l’ipotesi è di omicidio colposo

La Giustizia argentina ha avviato un’indagine su Leopoldo Luque, medico personale di Diego Armando Maradona, ordinando la perquisizione dell’abitazione e dell’ambulatorio del dottore. Lo scrive La Nacion, citando fonti informate, sottolineando che l’ipotesi è quella di omicidio colposo, con il sospetto che al campione non siano state fornite cure adeguate, e che Luque è il primo indagato.

Secondo le fonti del quotidiano “in virtù delle prove che si stanno accumulando è stata decisa la perquisizione.

Se verranno confermate le irregolarità nel ricovero domestico di Maradona, si potrebbe configurare il reato di omicidio colposo”.

Le perquisizioni sono state ordinate dal procuratore di Benavidez Laura Capra e dai giudici e dai procuratori aggiunti di San Isidro, Patricio Ferrari e Cosme Irribaren. (Fonti: Gianluca Di Marzio, Ansa)