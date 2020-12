L’autopsia sul corpo di Diego Armando Maradona ha fatto emergere che il cuore del Pibe de Oro pesava il doppio del normale. E intanto spuntano le chat tra i figli.

Il cuore di Diego Armando Maradona, prelevato durante l’autopsia pesava il doppio del normale. Lo hanno riferito fonti giudiziarie citate dall’agenzia di stampa statale Telam. Ora verranno fatti studi tossicologici attraverso i quali si cercherà di determinare se Maradona avesse tracce di alcol, droghe o qualche altra sostanza nel corpo nelle ore precedenti la sua morte.

Ci saranno anche analisi istopatologiche, che studiano gli organi e tessuti. La maggior parte delle perizie degli esperti inizierà mercoledì presso la sede della Soprintendenza della Polizia Scientifica nella città di La Plata.

Le chat WhatsApp tra i figli di Diego Armando Maradona

A Pomeriggio 5 vengono svelati i contenuti delle chat tra i figli di Maradona. Dalma scrive: “Papà ha vomitato…”. Barbara D’Urso infatti ha mostrato una chat WhatsApp tra i figli del Pibe de Oro, Dalma, Giannina e Diego Jr, la psichiatra Agustina Cosachov e lo psicologo Carlos Diaz. I messaggi, rivelati dalla trasmissione argentina Intrusos di America Tv, sono ora in mano alla giustizia.

Una chat creata all’inizio di novembre durante il ricovero di Maradona per l’ematoma alla testa. Dai messaggi emerge la preoccupazione di Dalma: “Sono appena stata contattata da una persona che è l’incaricata dei ricoveri domiciliari, papà ha vomitato (ha mangiato gamberoni con aglio e broccoli) ma non vuole che nessuna ambulanza vada a visitarlo. Mi hanno detto che ha parlato con Agustina e che lei gli ha detto che era una decisione familiare. Per questo sto scrivendo. Credo che alcune cose noi familiari non possiamo deciderle. Ecco a cosa servirebbe un medico clinico o quanto meno un medico che risponda per lui”. (Fonti Telam e Pomeriggio Cinque).