Diego Armando Maradona Jr ha rilasciato una lunga intervista a Olé per parlare della morte del papà.

Maradona Jr ha parlato con il papà per l’ultima volta prima dell’operazione al cervello. Poi si è ammalato di Covid e non l’ha sentito più prima della sua morte.

Riportiamo di seguito, le dichiarazioni rilasciate da Diego Armando Maradona Jr a Olé.

“Non ho rabbia verso nessuno. C’è una causa in corso, un’indagine su quello che è successo a mio padre. Spero che mi diranno cosa sia successo al mio vecchio“.

“Ovviamente le persone a Napoli lo adorano, lo amano, hanno un affetto incredibile per lui per quello che ha mostrato in campo, per quello che ha dato al Napoli, come squadra di calcio, e per quello che ha dato alla città e alla gente”.