NAPOLI – Maradona è tornato a parlare del Napoli di Messi poche ore dopo la fine della partita di Champions League disputata al San Paolo. Napoli e Barcellona hanno pareggiato per uno a uno, Griezmann ha risposto a Mertens. Messi ha giocato malissimo ed è stato praticamente annullato dai difensori del Napoli.

Le dichiarazioni di Maradona su Messi e sul Napoli sono riportate dal Corriere dello Sport: “Mi sarebbe piaciuto affrontare Messi, anche se arriva al San Paolo quando il San Paolo è in declino. Messi non ha vissuto quello che ho vissuto, questo è il mio vantaggio rispetto a Leo, ma può tranquillamente giocare a Napoli. Non sarebbe in grado di fare le cose che ho fatto io, ma vorrei che i napoletani avessero un Messi”.

Gattuso: “Maradona è stato il calciatore più forte di tutti i tempi”.

Di Maradona e Messi, ha parlato Rino Gattuso in conferenza stampa a margine della sfida di Champions League tra il Napoli ed il Barcellona. Le sue dichiarazioni sono riportate dall’Ansa.

“Purtroppo Maradona non l’ho incrociato nella mia carriera di calciatore e l’ho visto all’opera solo nelle videocassette o nei dvd. Ma so bene che è stato il miglior calciatore di tutti i tempi. A Messi, che abbiamo sfidato come avversario, vedo fare oggi un po’ di cose alla Maradona.

Sicuramente è lui il più forte tra i giocatori in attività. Mi dispiace – conclude Gattuso – di non aver mai visto Maradona giocare dal vivo. Sono cosciente di essermi perso qualcosa di meraviglioso”.