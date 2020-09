Maradona stava per trasferirsi dal Napoli al Milan ma alla fine la trattativa saltò per la moglie Claudia…

Durante la sua permanenza in Italia, Maradona è stato uno dei protagonisti principali della lotta scudetto tra il Napoli ed il Milan.

Eppure c’è stato un momento in cui Maradona sarebbe stato vicinissimo al club rossonero.

Infatti Guillermo Coppola, ex agente di Diego Armando Maradona, ha svelato un clamoroso retroscena di calciomercato: il suo ex assistito stava per trasferirsi al Milan di Berlusconi.

Le dichiarazioni di Coppola a Tyc Sports sono riportate da derbyderbyderby.it.

“Berlusconi mi ha offerto il doppio di quello che ha guadagnato Diego per portarlo al Milan. Il Milan aveva Van Basten, Gullit e Arrigo Sacchi come allenatore in quel momento, ma Claudia Villafañe (ex moglie di Maradona) ha detto a Diego, quando ho parlato loro della proposta, che non avrebbe mai potuto lasciare il Napoli. Tale era l’aspettativa creata che il giorno dopo, all’allenamento del Napoli, c’erano il doppio dei giornalisti del solito”.

Alla fine il calciatore argentino più forte di sempre è rimasto al Napoli. In Campania ha giocato dal 1984 al 1991 giocando 259 partite e segnando complessivamente 115 gol.

Con la maglia del Napoli, il fuoriclasse argentino ha vinto due scudetti, una coppa Italia, una Supercoppa Italiana e una Coppa Uefa (fonte derbyderbyderby.it).