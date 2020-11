Maradona, Pelè: “Un giorno giocheremo a calcio insieme in cielo”.

La notizia della morte di Diego Maradona ha fatto rapidamente il giro del mondo. Tante e immediate le reazioni.

Tra le più commoventi sicuramente c’è quella di Pelè:

“È triste perdere amici in questo modo. Sicuramente un giorno giocheremo a calcio insieme in cielo”.

Cesar Menotti, ex c.t. dell’Argentina, è stato tra i primi a parlare in diretta sulla rete TyC Sports: “Impossibile trovare le parole, c’è solo tanto dolore, sono distrutto. Non riesco a crederci, all’inizio speravo non fosse vero. Ogni volta era stato capace di riprendersi e speravo fosse così anche stavolta. Una vera tragedia”. In una frase, spesso sui social, queste invece le altre reazioni.

Arrigo Sacchi

“Stento a crederci, sapevo che era stato dimesso. Se ne va un fenomeno, una buona persona, generosa, che amava il calcio. Uno straordinario protagonista, il più grande in assoluto.

Ho tre firme con dedica in un pallone, sono quelle di Pelé, Di Stefano e Maradona. Diego ha fatto sognare milioni di persone, le sue giocate erano delle imprese per altri.

Giocare contro di lui era difficile, è stato un giocatore che ha evoluto il calcio. Non è mai stato un individualista, se avessi potuto l’avrei allenato volentieri”.